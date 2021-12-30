Херсонский клуб остался без целого ряда футболистов перед началом зимнего трансферного окна.

Кристалл объявил об уходе из клуба Николая Жовтюка, Никиты Карася, Станислава-Нури Малыша, Евгения Сухины, Дмитрия Бондаренко, Ивана Гливого, Ивана Головкина, Владимира Кучера, Виктора Мартяна, Игоря Семенины, Евгения Терзи, Сергея Цоя, Алексея Чернышева и Андрея Барладима.

Клуб Первой лиги на грани краха – 14 игроков написали заявления об уходе

Информация об уходе игроков появилась на официальном клубном сайте. Ранее сообщалось, что 14 игроков команды написали заявления об уходе, а основной причиной проблемы с финансированием.

К слову, Кристалл ужасно провел первую часть сезона – последняя ступень и 4 пункта (победа, ничья и 14 поражений).

Первая лига: Кристалл минимально уступил Альянсу и продолжил ужасную серию из поражений