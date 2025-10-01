Пресс-служба лондонского клуба избежала информационных проколов, которые часто допускают зарубежные СМИ.

Динамо – Кристал Пэлас: анонс матча Лиги конференций

Кристал Пэлас прямо написал, почему гостевой матч состоится не в Украине: "Как и в прошлом сезоне, Динамо вынуждено проводить все домашние матчи в Люблине, Польша, почти в 400 милях от своего дома. Это связано с российским вторжением в Украину, а внутренние матчи до сих пор регулярно приостанавливаются или переносятся из-за сирен, сигнализирующих об ударах".

Также работники Кристал Пэлас правильно транслитерировали название столицы Украины – Kyiv, а не Kiev, как это до сих пор регулярно позволяют себе другие источники.

Напомним, Динамо встретится с Кристал Пэлас в рамках первого тура Лиги конференций. Поединок состоится на Арене Люблин в Польше 2 октября. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

