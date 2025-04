Битва на Уэмбли между Кристал Пэлас и Астон Виллой имела большое значение для обоих коллективов. Лондонцы не знали выходов в финал Кубка Англии на протяжении девяти лет, а бирмингемцы – на протяжении десяти. При этом "орлы" никогда не завоевывали этот трофей, а "вилланы" в последний раз торжествовали в нем аж в 1957-м.

Очевидными фаворитами были подопечные Унаи Эмери, хотя в столичном коллективе не забывали о февральском разгроме Виллы на Селхерст Парк. И не зря – четвертьфиналист ЛЧ откровенно провалили полуфинал Кубка. Да, бирмингемцы нанесли вдвое больше ударов, однако по ожидаемым голам с игры команда наиграла на мизерные 0,28 xG. И еще 0,58 прилетело после стандартов.

Подопечные Оливера Гласнера тоже не впечатляли, но именно Кристал Пэлас открыл счет на 31-й минуте. Причем эффектно! Сарр на 31-й минуте обыграл Диня и прострелил из-под МакГинна на линию полукруга, а Эзе оттуда зарядил в левую девятку. Без шансов для Мартинеса. 1:0!

Команда Унаи Эмери могла отыграться на 39-й минуте в результате подачи с углового, которую с нескольких метров замкнул Конса. Хендерсон выполнил блестящий сейв. Кроме этого, в первом тайме вспоминается только выстрел Роджерса с близкого расстояния мимо дальнего угла – других возможностей "вилланы" не создали.

А "орлы" в начале второго тайма пошли на второй гол. Уже через семь минут после перерыва они заработали пенальти, который взялся исполнять Матета. Жан-Филипп подошел к отметке... и попал в стойку!

Впрочем, это отнюдь не повлияло на атакующий пыл Кристал Пэлас. Всего через четыре минуты Уортон накрыл Тилеманса в центре поля, а Матета подхватил мяч и сбросил его Сарру. Исмаила же сделал несколько шагов – а затем вколотил из-за пределов штрафной в левый нижний угол. 2:0! Мартинес снова не имел шансов.

Найти силы на камбэк бирмингемцы не сумели, а в компенсированное время Астон Вилла еще и третий гол пропустила. Сарр добавил к ассисту дубль, вырвавшись один на один с передачей Нкетии и переиграл Эмилиано. 3:0!

PALACE HAVE ANOTHER. SARR HAS ANOTHER@CPFC отправляются в 2024-25 #EmiratesFACup Финал pic.twitter.com/OAvdDZVYtz