Кристал Пэлас возобновит сезон без своего талисмана – легендарная орлица умерла от сердечного приступа

Английский Кристал Пэлас имеет неожиданную потерю накануне рестарта АПЛ.

Талисман Кристал Пэлас – орлица Кайла – умерла на 28 году жизни, сообщает официальный твиттер клуба.

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Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Птица несколько лет страдала от подагры. Болельщики английского клуба собирали деньги, чтобы оплатить счет на лечение Кайли.

Отметим, что ранее Кайла летала над стадионом перед матчами команды. Она родилась в Канаде и была доставлена в Великобританию в 2000 году.

К слову, Кристал Пэлас возобновит сезон АПЛ для себя уже завтра, 20 июня, – "орлы" будут противостоять Борнмуту. Начало игры в 21:45.

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