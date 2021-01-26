Вест Хэм гостит у Кристал Пэлас в рамках 20 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Андрей Ярмоленко на выходных помог Вест Хэму победить в Кубке Англии – он забил и отдал предголевую передачу, сыграв на позиции центрфорварда. Однако в АПЛ тренерский штаб доверяет другим исполнителям. На игру против Кристал Пэлас украинец остался в запасе, а группу атаки "молотобойцев" сформировали Боуэн, Форнальс, Бенрама и Антонио.

Матч Кристал Пэлас – Вест Хэм стартует в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine.

Стартовые составы команд

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Райс, Соучек – Боуэн, Бенрама, Форнальс – Антонио.

Запасные: Мартин, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Бальбуэна, Нобл, Лансини, Ярмоленко, Одубеко.

Критал Пэлас: Гуайта – Уорд, Куяте, Кэхилл, Митчелл – Таунсенд, Макартур, Миливоевич, Эзе – Заха, Бентеке.

Запасные: Батлэнд, ван Анхольт, Келли, Данн, Клайн, Ридевальд, Маккарти, Батшуайи, Айю.

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