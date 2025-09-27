В рамках субботней программы 6-го тура АПЛ 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2025/26, 6-й тур

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

Голы: Сарр, 9, Нкетиа, 90+8 – Кьеза, 87

Манчестер Сити – Бернли – 5:1

Голы: Эстев, 12, 65 (автоголы), Нуньеш, 61, Холанд, 90, 90+3 – Энтони, 38

Челси – Брайтон – 1:3

Голы: Энцо Фернандес, 24 – Уэлбек, 77, 90+10, Де Кейпер, 90+2

Удаление: Чалоба, 53 (Челси)

Лидс – Борнмут – 2:2

Голы: Родон, 37, Лонгстафф, 54 – Семенио, 26, Крупе, 90+3

Ливерпуль провел катастрофический выезд на матч с Кристал Пэлас. Уже на 9-й минуте мерсисайдцы пропустили вследствие подачи с углового и отскока от Гравенберха. Сарр расстрелял ворота с метра. Еще через две минуты Исмаила мог добавить к голу еще и ассист, воспользовавшись ужасной обрезкой Конате – лондонцы выскочили 3-в-2, Сарр покатил на Пиннока, а его мощный удар парировал Алиссон.

На 22-й минуте бразилец еще и парировал замыкание от Муньоса, хотя тот пробивал в противоход. На 23-й он же спас при выходе Матета один на один, а на 6-й компенсированной уже и Алиссон оказался бессильным. Пушечный выстрел в исполнении Матеты приняла на себя штанга – и это еще не полный список моментов у ворот чемпиона.

Конечно, подопечные Арне Слота отвечали своими моментами, но не так уж и часто. К тому же, мерсисайдцам мешал голкипер – Хендерсон перевел в стойку дальний удар Гравенберха и выиграл выход один на один у Салаха, а во втором тайме Дин достал из-под перекладины удар Вирца. Можно еще вспомнить врывание Исака с обводкой Хендо, одна последующий выстрел шведа прошел с острого угла и попал во внешнюю сторону сетки.

Кьеза на 85-й минуте снова заставил штангу вступаться за Кристал Пэлас, а на 87-й компенсированной Федерико таки сравнял счет. Итальянец первым сориентировался во время суматохи в штрафной, которую создала подача Гравенберха. 1:1!

Впрочем, последнее слово осталось за Пэлас. На последних секундах Нкетиа избежал офсайда и принял заброс от Геи, после чего прошил Алиссона с левого края штрафной. Арне Слот бесился, ведь команды переиграли целых полторы минуты, но в целом "орлы" заслужили свою победу. 2:1 на Селхерст Парк!

Таким образом, Ливерпуль потерпел поражение в чемпионате впервые с 19 мая, прервав 6-матчевую беспроигрышную серию. Интересно, что Кристал Пэлас уже побеждал мерсисайдцев в текущем сезоне, одолев подопечных Арне Слота в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии. У Салаха и Ко появился свой криптонит!

Манчестер Сити столкнулся с небольшими проблемами в домашней встрече против Бернли. Команды отправились на перерыв при счете 1:1, причем "горожане" даже не сами забили – автоголом отметился центрбек Эстев. Впрочем, это был только пролог к перфомансу 23-летнего француза на Этихаде.

Сити вырвался вперед на 61-й минуте вследствие подачи Фодена и скидки Холанда на Нуньеша. 2:1. Еще через четыре минуты Эстев провел второй автогол, пытаясь прервать прострел Нуньеша на Бобба. 3:1. На 90-й Холанд довел дело до разгрома, отличившись из-под Эстева, а в компенсированное время Эстев не смог выбить подачу из глубины – вместо этого получилась скидка назад на ход Эрлингу. 5:1!

Челси тем временем потерпел домашнее поражение от Брайтона. В довольно скучном первом тайме хозяева сумели победить усилиями Энцо Фернандеса – аргентинцу удалось перепрыгнуть Ван Хекке и замкнуть навес от Кайседо. В целом, "пенсионеры" доминировали, имея 10:2 по ударам и 3:0 по попаданиям в створ.

Впрочем, в начале второго тайма все сломалось. Чалоба уже на 52-й минуте получил прямую красную за фол последней надежды против Гомеса. Брайтон не сразу прижал Челси, однако постепенно "чайки" начали создавать моменты – забивать должен был Уэлбек, который пробивал с обоих краев штрафной. В одном случае спас Санчес, а в другом Дани немного не хватило точности.

В конце концов, Уэлбек сравнял счет на 77-й минуте, замкнув навес от Минте. В компенсированное же время Брайтон вырвал победу в результате углового и атаки вторым темпом – она завершилась навесом на Де Кейпера, которому удалось перепрыгнуть Бадьяшиля. 1:2!

На 10-й компенсированной Уэлбек еще и добил Челси. Бадьяшиль выкатил пас в ноги Груди, тот быстро сделал перерыв на Дани, а тот без проблем продавил Джеймса и зарядил под перекладину. 1:3!

В параллельном матче Борнмут расписал боевую ничью с Лидсом. Можно было бы сказать "да и такое", учитывая ход вышеупомянутых поединков – вот только "вишни" уже поднялись в топ-3 АПЛ. Серьезно.

