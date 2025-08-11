Кристал Пэлас сыграет в Лиге конференций, а Ноттингем Форест в Лиге Европы.

CAS поддержал решение УЕФА об исключении Кристал Пэлас из Лиги Европы. Лондонцы проиграли апелляцию об исключении из второго по рангу еврокубка. Об этом информирует The Times.

Напомним, ранее УЕФА не позволил лондонскому клубу, выигравшему Кубок Англии, участвовать в Лиге Европы из-за Лиона – до июня у них был один владелец, Джон Текстор. "Орлы" были переведены в Лигу конференций.

Кристал Пэлас обжаловал это решение в CAS, но сегодня спортивный арбитражный суд постановил, что оно должно остаться в силе. Таким образом, в Лиге Европы вместо лондонцев сыграет Ноттингем Форест.

В лондонском клубе изучат вердикт и, возможно, подадут иск о компенсации. В Лиге конференций Кристал Пэлас заработает меньше денег, чем мог бы получить за участие в Лиге Европы. Разница может составить до 20 миллионов фунтов.

