УЕФА исключил победителя Кубка Англии Кристал Пэлас из Лиги Европы – вместо этого турнира "орлы" сыграют в Лиге конференций. УЕФА принял это решение из-за нарушения лондонским клубом правил собственности несколькими клубами. У "орлов" и Лиона есть общий владелец – Джон Текстор. Из-за этого Лион остался в Лиге Европы, а Пэлас был исключен из турнира.

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Исключение Кристал Пэлас из Лиги Европы было ожидаемым, ведь ранее на этой неделе Лион выиграл апелляцию против вылета из Лиги 1, что позволило "ткачам" занять место в еврокубковом турнире.

Клубам с одним и тем же владельцем запрещено участвовать в одном и том же турнире УЕФА, если считается, что отдельное лицо или группа владельцев имеют решающее влияние на более чем одну из этих команд.

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