Первую половину команды провели довольно вяло, создав минимальное количество моментов на двоих. А после перерыва Манчестер Сити нанес двойной удар – сначала Агуэро с передачи Менди попал в девятку, а через 2 минуты Ферран Торрес из-под защитника удвоил преимущество. Сделать счет разгромным мог Канселу, но немного не попал в дальнюю девятку, и Ман Сити удовлетворился двумя забитыми голами.

Манчестер Сити дожал Кристал Пэлас и ждет чемпионского подарка от Ливерпуля – Зинченко едва не повторил Париж

Таким образом, "горожане" набрали 80 пунктов и максимально приблизились к чемпионству – Зинченко и Ко станут триумфаторами АПЛ в случае поражения Манчестер Юнайтед от Ливерпуля.