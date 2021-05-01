Манчестер Сити поехал в гости к Кристал Пэлас в рамках 33 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити стартует в 14:30 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Setanta Sports Ukraine. Онлайн игру можно посмотреть на платформах MEGOGO и oll.tv. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Манчестер Сити летит к чемпионству и при определенных условиях может оформить его уже в этом туре. Александр Зинченко в третий раз подряд не попал в стартовый состав Сити. В минувший уик-энд украинец пропустил кубковый финал против Тоттенхэма, а на неделе вышел лишь на замену против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов. Правда, отыграл удачно, формально даже отметился ассистом.

Стартовые составы команд

Кристал Пэлас: Гуайта – Уорд, Куяте, Данн, Митчелл – Ридевальд, Миливоевич, Эзе – Таунсенд, Бентеке, Заха.

Запасные: Батленд, Кэхилл, Келли, ван Анхольт, Шлапп, Маккарти, Батшуаи, Айю, Матета.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Аке, Ляпорт, Менди – Родри, Фернандиньо – Торрес, Жезус, Стерлинг – Агуэро.

Запасные: Стеффен, Уокер, Зинченко, Диаш, Марез, де Брюйне, Фоден, Гюндоган, Бернарду.

"Неудивительно, что Холанд хотел футболку Зинченко": украинец с ассистом взял Париж и ведет Ман Сити в финал ЛЧ