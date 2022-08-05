Кристал Пэлас – Арсенал: онлайн-трансляция матча-открытия сезона АПЛ – Зинченко в основе
21:53 - Читати українською
Кристал Пэлас принимает Арсенал в рамках первого тура АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 1-го тура АПЛ 2022/23 между Кристал Пэлас и Арсеналом проходит в Лондоне на стадионе Селхерст Парк. Видеотрансляция встречи доступна на Setanta Sports, текстовый онлайн проводит "Футбол 24". Александр Зинченко начал поединок в основе "канониров".
Артета признался, с какими словами Гвардиола отпускал Жезуса и Зинченко.
Стартовые составы
Кристал Пэлас:
Арсенал:
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