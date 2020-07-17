Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Кристал Пэлас в рамках 36-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не без проблем обыграл Кристал Пэлас. "Красные дьяволы" открыли счет в конце первого тайма. После паса Фернандеша Рашфорд классно разобрался с защитой и закатил мяч в ворота. Кристал Пэлас мог быстро отыграться, однако гол Айю отменили из-за небольшого офсайда. А вот Марсьяль уже никто не помешал удвоить преимущество Юнайтед.

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Таким образом, манкунианцы набрали 62 очка и сравнялись с Лестером – "лисицы" впереди лишь по дополнительным показателям. Кристал Пэлас с 42 пунктами остался четырнадцатым.