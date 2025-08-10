Кристал Пэлас переиграл Ливерпуль (2:2, по пен 3:2) в матче за Суперкубок Англии. Видео голов – в этой новости на "Футбол 24".

Суперкубок Англии-2025

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 в серии пенальти)

Голы: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21

Ливерпуль повел в счете уже на четвертой минуте, когда Вирц отдал шикарную передачу на Экитике, а тот точно пробил низом. Еще в середине тайма Криста Пэлас отыгрался благодаря Матете, который реализовал пенальти.

Ливерпуль сенсационно проиграл Кристал Пэлас Суперкубок Англии – провал Салаха, шедевры новичков и сразу скандал

Фримпонг вывел Ливерпуль вперед на 21 минуте и лишь под конец второго тайма Сарру удалось сравнять, и перевести игру в серию пенальти. В умении пробивать 11-метровые Кристал Пэлас оказался лучше. В итоге "орлы" добыли Суперкубок Англии.