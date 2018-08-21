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Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

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Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль одержал убедительную победу над Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ливерпуль доминировал с первых минут, однако открыл счет лишь в конце первого тайма – заработанный Салахом пенальти уверенно реализовал Милнер.

Ливерпуль на выезде победил Кристал Пэлас

Во второй половине мерсисайдцы продолжили давление. На 75-й минуте хозяева остались в меньшинстве. В компенсированное арбитром время Мане воспользовался отличным пасом Салаха и поставил точку в матче.

Чемпионат Англии 2018/19, 2-й тур

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:2

Голы: Милнер, 45 (пен), Мане, 90+3

Удаление: Ван Бисака, 75

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия2 турСелхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Ливерпуль: Понедельник 20 августа 2018

Кристал Пэлас
Матч окончен
0 : 2
Ливерпуль
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