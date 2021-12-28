Кристал Пэлас принимал Лестер в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

В первом тайме Лестер получил роскошную возможность открыть счет, но Ихеаначо не смог реализовать пенальти, голкипер хозяев парировал удар.

Лестер расписал ничью с Кристал Пэлас и вернулся на второе место в АПЛ

После перерыва игроки Пэлас неожиданно вышли вперед. Попытки гостей спасти ситуацию также конвертировались в забитый гол Барнса. Финальный свисток зафиксировал ничью.

После 16-ти туров Лестер расположился на второй строчке, Кристал Пэлас – 13-й.

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