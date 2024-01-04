Кристал Пэлас в рамках кубкового турнира принимает Эвертон. Смотрите стартовые составы команд и ссылки на прямую трансляцию в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/32 финала Кубка Англии между Кристал Пэлас и Эвертоном стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports (для просмотра нужно иметь соответствующую подписку). Также игру покажут на телеканале Setanta Sports.

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Украинский защитник Виталий Миколенко начнет поединок в стартовом составе "ирисок". Напомним, в текущем сезоне наш земляк провел за ливерпульцев 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Стартовые составы

Кристал Пэлас:

Эвертон: