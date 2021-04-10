Кристал Пэлас – Челси – 1:4 – видео голов и обзор матча
22:16 - Читати українською
Кристал Пэлас принимал Челси в рамках 31-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
завершено
Кай Хаверц 9’
Кристиан Пулишич 10’
Курт Зума 30’
Кристиан Пулишич 78’
9’ Кай Хаверц
10’ Кристиан Пулишич
30’ Курт Зума
78’ Кристиан Пулишич
Ливерпуль уже в первой половине матча похоронил все шансы на интригу в противостоянии, отгрузив сопернику три гола.
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После перерыва Кристал Пэлас сумел отквитать один мяч, но последнее слово было все же за подопечными Томаса Тухеля. Пулишич отметился дублем в воротах хозяев и зафиксировал крупную победу лондонцев.
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