Кристал Пэлас принимал Челси в рамках 31-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Ливерпуль уже в первой половине матча похоронил все шансы на интригу в противостоянии, отгрузив сопернику три гола.

Манчестер Сити – Лидс – 1:2 – видео голов и обзор матча

После перерыва Кристал Пэлас сумел отквитать один мяч, но последнее слово было все же за подопечными Томаса Тухеля. Пулишич отметился дублем в воротах хозяев и зафиксировал крупную победу лондонцев.

Челси вернул себе 4-ю строчку АПЛ, Кристал Пэлас – 13-й.

Челси уничтожил Кристал Пэлас, Ливерпуль на последних минутах одержал волевую победу над Астон Виллой