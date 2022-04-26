Программу 34 тура АПЛ закрывал поединок в Лондоне между Кристал Пелас и Лидсом. Для хозяев особого турнирного значения встреча не имела, а вот гостям необходимо было набирать очки – отрыв от зоны вылета составлял всего четыре зачётных балла. В таких условиях подопечным Джесси Марша требовалась победа.

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Впрочем, они мало что сделали для неё. Девять выстрелов по воротам "орлов" суммарно потянули всего на 0,51 ожидаемых голов, в то время как лондонцы нанесли 17 ударов – 14 из них прошли из пределов штрафной. Подопечные Патриса Виейра наиграли на 1,89 xG, однако их сильно подвела реализация. В итоге ни одного забитого мяча болельщики на Селлхерст Парк не увидели. Ничья.

Таким образом, Кристал Пелас набрал 38 очков, оставшись на 14-й строчке в турнирной таблице. Лидс с 34 зачётными баллами держится на 16-й позиции.

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