Кристал Пелас принимал Ливерпуль в рамках 23-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Ливерпуль быстро отрыл счет, ван Дейк закрыл навес с углового. К перерыву Чемберлейну удалось удвоить преимущество гостей.

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У Пелас было несколько опасных моментов, но реализовать они смогли только один. Точку в поединке поставил Фабинью, реализовавший пенальти в конце матча.

Ливерпуль остается на второй строчке, сократив отставание от Ман Сити до 9 очков. Кристал Пелас – 13-й.

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