Кристал Пелас – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча
22:27 - Читати українською
Кристал Пелас принимал Ливерпуль в рамках 23-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Фабинью 89’
89’ Фабинью
Ливерпуль быстро отрыл счет, ван Дейк закрыл навес с углового. К перерыву Чемберлейну удалось удвоить преимущество гостей.
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У Пелас было несколько опасных моментов, но реализовать они смогли только один. Точку в поединке поставил Фабинью, реализовавший пенальти в конце матча.
Ливерпуль остается на второй строчке, сократив отставание от Ман Сити до 9 очков. Кристал Пелас – 13-й.
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