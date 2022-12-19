Вокалист группы "Танец на Майдане Конго" Александр Сидоренко (Фоззи) описал свои впечатления от финала ЧМ-2022 – исполнитель не смог насладиться им по полной из-за российского диктатора.

"Наблюдая за финалом чемпионата мира (Криштиану проиграл главный матч своей карьеры), вдруг понял, что упырь украл у меня так много всего:

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– радость от футбола (а ЧМ всегда был событием года);

– радость от сериалов (новый хит НВО в поезде – нет, лучше лонгрид о предстоящей войне Китая и Тайваня);

– радость от написанной колонки или главы книги (если это не нужно сейчас мне – кому оно может быть нужно?);

– радость от ожидания видеоигр (даже трейлеры новых хитов не хочется смотреть).

Никто не знает, когда это закончится и вернется ли радость к тем, кому повезет. Упырь. Чистый упырь.

А финал был сказочный. Дети, для которых это был первый чемпионат, будут помнить его всю жизнь. А я уехал из фонда, когда начались пенальти. Потому что у меня закончились пластыри – нечего делать. Они важнее. Они – сейчас радость. Такие уж времена", – написал Фоззи на своей странице в Facebook.

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