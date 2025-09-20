В Саудовской Аравии продолжился третий туре. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 3-й тур

Аль-Наджма – Аль-Иттихад – 0:1

Гол: Канте, 90+6

Аль-Наср – Аль-Рияд – 5:1

Голы: Фелик, 6, 49, Коман, 30, Роналду, 33, 76 – Силла, 51

Роналду высмеял людей, которые критиковали его земляка за переход в Аль-Наср: "Идиоты"

Аль-Иттихад намучился в матче против Аль-Наджмы, но все же сумел взять три очка. Карим Бензема до сих пор не могу помочь своей команде, поскольку имеет травму. Лишь в компенсированное время подопечные Лорана Блана смогли вырвать победу. Автором единственного гола стал Н'Голо Канте.

Результативным матч получился у Аль-Насра. Жоау Феликс уже на шестой минуте воспользовался передачей Комана и вывел свою команду вперед. Кингсли нашел возможность, чтобы и самому оформить гол. До перерыва Феликс ассистировал Криштиану Роналду, который забил свой 944 мяч в карьере. После перерыва Жоау записал в свой актив дубль. Четвертый гол привел к тому, что на мгновение Аль-Наср потерял концентрацию и пропустил. Впрочем, на этом голы не закончились, Роналду не отстал от земляка, и тоже оформил дубль – 945-й гол Криша в карьере.

Аль-Наср и Аль-Иттихад имеют по девять очков, но команда Кришитану первая по лучшей разнице забитых/пропущенных.