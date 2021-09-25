"Криштиану, бей ты, ты точно промахнешься": вратарь Виллы морально уничтожил звезд МЮ, а затем издевался над трибунами
Голкипер Астон Виллы Эми Мартинес показал мастер-класс психологического давления в матче против Манчестер Юнайтед (1:0).
В компенсированное время "красные дьяволы" получили право на пенальти, но Бруну Фернандеш запустил мяч над воротами.
Фиаско Фернандеша на последних секундах в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1
Перед этим Мартинес всячески давил на оппонента, хотя сначала подумал, что бить будет Роналду. "Эй, Криштиану ты будешь пробивать? Бей ты, ты точно промахнешься!" – крики кипера Виллы цитирует Ole. Когда же к "точке" подошел Бруну, то Мартинес наговорил несколько "ласковых" слов и ему. После победы в психологической дуэли Эми еще и обернулся к чужим трибунам и выполнил провокационный танец.
Добавим, что для Мартинеса это далеко не первый подобный случай. На Копа Америка аргентинец уничтожил центрбека сборной Колумбии Йерри Мину, а затем выполнил фирменный танец.
Манчестер Юнайтед драматично уступил Астон Вилле – Фернандеш не забил решающий пенальти в компенсированное время