В компенсированное время "красные дьяволы" получили право на пенальти, но Бруну Фернандеш запустил мяч над воротами.

Фиаско Фернандеша на последних секундах в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1

Перед этим Мартинес всячески давил на оппонента, хотя сначала подумал, что бить будет Роналду. "Эй, Криштиану ты будешь пробивать? Бей ты, ты точно промахнешься!" – крики кипера Виллы цитирует Ole. Когда же к "точке" подошел Бруну, то Мартинес наговорил несколько "ласковых" слов и ему. После победы в психологической дуэли Эми еще и обернулся к чужим трибунам и выполнил провокационный танец.

Добавим, что для Мартинеса это далеко не первый подобный случай. На Копа Америка аргентинец уничтожил центрбека сборной Колумбии Йерри Мину, а затем выполнил фирменный танец.

Манчестер Юнайтед драматично уступил Астон Вилле – Фернандеш не забил решающий пенальти в компенсированное время