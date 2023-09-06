"В детстве мой папа познакомил меня с Криштиану, он поддерживал Манчестер Юнайтед. Он хотел, чтобы Роналду стал моим кумиром, потому что имел правильный менталитет. Вот почему сегодня он занимает свое место, почему многого достиг.

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Для меня Криштиану лучший футболист в истории. Разумеется, талант у него был, но все дело в том, насколько усердно он работал. Я видел интервью с экс-игроками МЮ, в которых говорилось, что Роналду не был совершенен, когда приехал в команду. Он имел навыки, но дело в том, как он развивался", – цитирует новичка Манчестер Юнайтед Sky Sport.

Напомним, летом текущего года Расмус Хёйлунд присоединился к "дьяволам" из Аталанты. На данный момент он сыграл лишь в одном матче, поскольку получил травму перед началом сезона.

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