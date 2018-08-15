Кришито: Я проезжал по мосту в Генуе за 10 минут до его обвала

Итальянский защитник Дженоа Доменико Кришито признался, что был в шаге от гибели.

Доменико Кришито остался шокирован инцидентом в Генуе, где рухнул мост Моранди. Сам футболист не пострадал, хотя находился там за 10 минут до трагедии.

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"Со мной все в порядке, хотя мы проезжали по этому мосту ровно за 10 минут до трагедии. Нам нужна безопасность. Мои мысли с семьями всех жертв", – написал Кришито в Instagram.

Напомним, трагедия произошла 14 августа. В результате обрушения моста погибли по меньшей мере 35 человек.