"Кричали Милевскому не бить паненкой", – Гусев вспомнил знаменитую серию пенальти на ЧМ-2006

Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Олег Гусев вспомнил знаменитый момент в истории нашего футбола – серию пенальти против Швейцарии на ЧМ-2006.

"Сначала тренер спросил, кто будет бить. Я сказал, что пойду только тогда, если назначат. После того, как Шовковский отразил три пенальти, шел и понял, что гол выводит в четвертьфинал. Но хорошо, что был шанс на ошибку, потому что мы вели в серии. Это позволило немного расслабиться.

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Сначала решил бить в левый угол, как говорится, "на вернячка". Но меня чуть не сбил Ребров. Дело в том, что швейцарский вратарь Цубербюллер падал все время в один угол и не угадывал. И Сергей Станиславович обратил мое внимание на это. А это же мой угол! Я на свой страх и риск ударил, а он взял и прыгнул в другой.

Пенальти Милевского? Артем приехал после молодежного чемпионата Европы, на котором забил такой же пенальти. Когда он шел бить, ему все хором кричали: "Только не так, как на евро, не паненкой!". А он подошел, ударил и забил. Вон, Смолов попытался, не забил и стал в России изгоем. Это был риск. Сейчас все вспоминают, а тогда мог перечеркнуть все", - цитирует Гусева Dynamo.kiev.ua со ссылкой на Зе Интервьюер.

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