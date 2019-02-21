"Кричал Бейлу: "Пас, малой!" Касильяс и Роналду смеялись надо мной", – Соль вспомнил период в Реале

Форвард Динамо Фран Соль рассказал, как тренировался с первой командой Реала, когда туда перешел Гарет Бейл.

"Я тренировался с первой командой Реала, когда туда как раз перешел Гарет Бейл. Это был самый дорогой трансфер на тот момент. Если хочешь получить передачу, у нас принято кричать: "Пас, малой!". Когда играешь на поле, не думаешь о том, кто сколько стоит и у кого какой статус.

Соль: Перед тем, как перейти в Динамо, я советовался с Карвахалем, Моратой и Лукасом Васкесом

Однажды Бейл был с мячом, и я крикнул ему: "Пас, малой!" Касильяс и Роналду смеялись надо мной, говоря: "Как ты можешь такое кричать, он стоит 100 миллионов евро". Я начал оправдываться: "Простите, ребята, я не хотел, я всего лишь хотел получить пас", – сказал Соль программе Бомбардир.

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