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Креспо сравнил игру сборной Аргентины с сюжетом книги Габриэля Гарсии Маркеса

11:03 31 Читати українською
Креспо сравнил игру сборной Аргентины с сюжетом книги Габриэля Гарсии Маркеса
Эрнан Креспо / фото: ФИФА

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал выступление команды на ЧМ-2018.

"Это было похоже на книгу Габриэля Гарсии Маркеса "Хроника одной смерти, о которой знали заранее". Разочарование – естественная реакция, но, справедливости ради стоит признать, что выход в 1/8 финала был чудом. Фактически мы вообще вышли на чемпионат мира только за счет Лео Месси", – цитирует Креспо Football Italia.

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Аргентинцы попали в плей-офф ЧМ-2018 в последнем туре, забив победный мяч в ворота Нигерии на 86-й минуте встречи. В 1/8 финала финалисты ЧМ-2014 уступили национальной команде Франции.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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ЧМ 2018 Франция - Аргентина Эрнан Креспо Эрнан Креспо Аргентина Аргентина
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