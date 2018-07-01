Креспо сравнил игру сборной Аргентины с сюжетом книги Габриэля Гарсии Маркеса

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал выступление команды на ЧМ-2018.

"Это было похоже на книгу Габриэля Гарсии Маркеса "Хроника одной смерти, о которой знали заранее". Разочарование – естественная реакция, но, справедливости ради стоит признать, что выход в 1/8 финала был чудом. Фактически мы вообще вышли на чемпионат мира только за счет Лео Месси", – цитирует Креспо Football Italia.

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Аргентинцы попали в плей-офф ЧМ-2018 в последнем туре, забив победный мяч в ворота Нигерии на 86-й минуте встречи. В 1/8 финала финалисты ЧМ-2014 уступили национальной команде Франции.