toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Креспо: От финала ЧМ-2018 будет зависеть судьба титула лучшего футболиста года

21:24 80 Читати українською
Креспо: От финала ЧМ-2018 будет зависеть судьба титула лучшего футболиста года
Лука Модрич / фото: ФИФА

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018, в котором Хорватия сыграет с Францией.

"Финал будет замечательным, хотя он и несет в себе очень большой сюрприз, потому что до этого матча досталась одна из так называемых команд-андердогов.

Франция – Хорватия: Модрич сделал оригинальное обещание на финал ЧМ-2018, или Немного про Золотой мяч

Возможно, сборная Франции была одним из фаворитов перед групповым этапом, но сильные команды Испании и Германии сделали несколько шагов назад. Конечно, французы играют хорошо, но мне кажется, что они могут еще лучше, хотя сейчас они дошли до финала.

Очень трудно выбрать кого-то одного в качестве лучшего игрока турнира, потому что это чемпионат мира для команд, коллективов, не для индивидуальностей.

Думаю, от финала чемпионата мира будет зависеть и судьба титула лучшего футболиста года. Им должен стать Модрич, особенно, если сборная Хорватии выиграет мировое первенство", – цитирует Креспо ТАСС.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
2
дн
:
19
час
:
13
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Лука Модрич Лука Модрич Эрнан Креспо Эрнан Креспо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лангле стал игроком Барселоны
    Іспанія — 16:22450 Лангле стал игроком Барселоны
13
мин
Стярнан
23:00
Калью
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук