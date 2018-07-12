Креспо: От финала ЧМ-2018 будет зависеть судьба титула лучшего футболиста года

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018, в котором Хорватия сыграет с Францией.

"Финал будет замечательным, хотя он и несет в себе очень большой сюрприз, потому что до этого матча досталась одна из так называемых команд-андердогов.

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Возможно, сборная Франции была одним из фаворитов перед групповым этапом, но сильные команды Испании и Германии сделали несколько шагов назад. Конечно, французы играют хорошо, но мне кажется, что они могут еще лучше, хотя сейчас они дошли до финала.

Очень трудно выбрать кого-то одного в качестве лучшего игрока турнира, потому что это чемпионат мира для команд, коллективов, не для индивидуальностей.

Думаю, от финала чемпионата мира будет зависеть и судьба титула лучшего футболиста года. Им должен стать Модрич, особенно, если сборная Хорватии выиграет мировое первенство", – цитирует Креспо ТАСС.