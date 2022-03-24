Аль-Духайль всего 10 дней оставался без главного тренера после ухода с должности бывшего наставника Шахтера Луиша Каштру.

Эрнан Креспо и катарцы заключили договор о сотрудничестве, сообщает официальный сайт клуба . Контракт легендарного аргентинца рассчитан до лета 2023 года.

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Креспо прибыл в Аль-Духайль накануне вечером и начал тренировать коллектив после ухода Каштру. Дебют новоиспеченного тренера состоится 7 апреля в азиатской Лиге чемпионов.

Отметим, что 46-летний аргентинец в прошлом известен выступлениями за Парму, Лацио, Челси и миланские гранды. За 64 матча в своей сборной он забил 35 мячей. Последним местом работы Эрнана был бразильский Сан-Паулу.

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