Креспо официально стал преемником Каштрау в катарском клубе
Аль-Духайль всего 10 дней оставался без главного тренера после ухода с должности бывшего наставника Шахтера Луиша Каштру.
Эрнан Креспо и катарцы заключили договор о сотрудничестве, сообщает официальный сайт клуба. Контракт легендарного аргентинца рассчитан до лета 2023 года.
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Креспо прибыл в Аль-Духайль накануне вечером и начал тренировать коллектив после ухода Каштру. Дебют новоиспеченного тренера состоится 7 апреля в азиатской Лиге чемпионов.
Отметим, что 46-летний аргентинец в прошлом известен выступлениями за Парму, Лацио, Челси и миланские гранды. За 64 матча в своей сборной он забил 35 мячей. Последним местом работы Эрнана был бразильский Сан-Паулу.
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