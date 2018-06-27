Креспо: Французы уже беспокоятся из-за выхода Аргентины в плей-офф

Известный экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился впечатлениями от выхода "альбиселесте" в плей-офф ЧМ-2018.

"Как мне игра сборной Аргентины? Мы можем играть лучше, но мы достигли нашей главной цели – выйти из группы. Все знают, как мы любим футбол, во вчерашнем матче нас это спасло. Сампаоли – сумасшедший, но только в хорошем смысле.

Предстоящем матче с Францией? Аргентина – это Аргентина. У нас много любви и свой особый характер. Французы уже беспокоятся.

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Почему не играет Дибала? У нас есть много игроков, которые могут хорошо сыграть, например Месси. Я надеюсь, что Пауло еще покажет себя", – цитирует Креспо издание championat.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2018 аргентинцы встретятся со сборной Франции.