В рамках субботней программы 5-го тура итальянской Серии А 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2025/26, 5-й тур

Комо – Кремонезе – 1:1

Голы: Пас, 32 – Баскиротто, 69

Удаление: Хесус Родригес, 82 (Комо)

Ювентус – Аталанта – начало в 19:00

Кальяри – Интер – начало в 21:45

Программу дня в Италии открывал поединок на озере Комо, где одноименный клуб принимал Кремонезе. В случае победы коллективы могли подняться в зону Лиги чемпионов, причем гости еще не знали поражений в чемпионате – после двух побед они провели две ничьи. В конце концов, оба уже били топов Серии А в начале сезона.

Соперники были равными, поэтому их итоговая ничья не удивила. Хозяева были активнее и острее, открыв счет на 32-й минуте усилиями Нико Паса – впрочем, в середине второго тайма Баскиротто восстановил статус-кво. Беспроигрышная серия Кремонезе достигла пяти туров.

