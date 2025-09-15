Верона в рамках 3-го тура Серии А 2025/26 разделила очки с Кремонезе. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кремонезе продолжает сенсационный полет в верхах итальянского первенства. После возвращения в Серию А подопечные Давиде Николы победили Милан и Сассуоло, а затем приехали в Верону – и удержали ничью. Правда, это был феерический отскок.

Гости имели всего 5 касаний в штрафной и нанесли всего 6 ударов, наиграв на 0,24 xG. Команду вытащило старое-доброе бицца-бороцца – новичок чемпионата выиграл 50 из 89-ти единоборств на земле и 30 из 54-х верховых дуэлей. В компенсированное время Кремонезе мог даже победу вырвать благодаря выстрелу Сармиенто метров с 30-ти в левую девятку, однако голкипер выручил хозяев.

Верона сделала все, чтобы выиграть первый матч в сезоне. 27 касаний в штрафной, 20 ударов, 1,52 xG и 4 явных голевых возможности – и это на фоне сразу трех травм. Из-за повреждений пришлось заменить Гальярдини, Фрезе и Орбана.

В этой встрече вышел 38-летний Варди, который летом перешел в состав Кремонезе. Джейми дебютировал в Италии на 58-й минуте, но отличиться голом не сумел. Как и веронцы. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Кремонезе набрал 7 очков и поднялся на третью позицию. Верона держится шестнадцатой, имея всего 2 зачетных балла.

