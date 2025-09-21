Серия А, 4-й тур

Кремонезе – Парма – 0:0

Торино – Аталанта – 0:3

Голы: Крстович, 30, 38, Сулеман, 34

Без Джейми Варди, который не попал даже в заявку из-за чрезмерных нагрузок на тренировках, Кремонезе не смог забить второй тур подряд. Несмотря на это, команда Давиде Николы продолжает находиться в зоне еврокубков. Тем не менее, кремонцы вновь большую часть времени встречи отбивались. Правда, преимущество Пармы было не таким серьезным, как у Вероны в прошлом туре.

Аталанта без проблем разобрала кризисный Торино, который каким-то чудом смог одолеть Рому в третьем туре. Бергамаски решили исход встречи еще до перерыва: Крстович оформил дубль, еще один гол за гостей забил Сулеман. На перерыв Торино уходил под оглушительный свист болельщиков

В этой встрече сыграли Дуван Сапата и Адемола Лукман. Первый – легенда Аталанты, который ушел в Торино и порвал "кресты", поэтому долгое время не играл. Второй – бунтовал целое лето, требуя трансфер в Интер, после чего отказался тренироваться с командой и уехал из Италии.

