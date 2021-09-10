В пятницу 8-й тур Первой лиги открывал поединок между командами из Кременчуга и Волочиска. Отчет о нем читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 8-й тур

Кремень – Агробизнес – 3:1

Голы: Бойко, 51, Панчишин, 56, Галата, 87 – Черненко, 8 (пен.)

Удаление: Юхимович, 73 (Агробизнес, вторая желтая карточка)

Кривбасс эпичным видеороликом представил форму на новый сезон – футболисты на грузовиках и необычные виды

Катастрофическая ситуация, в которую загнал себя Агробизнес (всего одна победа в 7 турах и, как следствие, предпоследняя ступенька в турнирной таблице), заставляла подопечных Александра Чижевского с первых минут идти вперед. Уже на восьмой минуте гости заработали право на одиннадцатиметровый – Олег Синица после прострела Ивана Когута попал в руку защитнику Кремня Александру Головко. Удар Руслана Черненко с отметки откровенно не удался, но мяч все-таки закатился в правый угол ворот.

Хозяева смогли отыграться лишь в начале второго тайма. Виталий Бойко из-за пределов штрафной со стандарта закручивал мяч в ворота, а защитник гостей головой помог ему в этом – минимального прикосновения к сфере вполне хватило, чтобы счет стал равным. После гола Кремень поймал кураж и зажал соперника у его ворот. В конце концов, это привело к успеху – Орест Панчишин с линии штрафной вколотил круглого под перекладину.

Впоследствии Агробизнес вообще остался в меньшинстве: Дмитрий Юхимович в течение минуты заработал два "горчичника" (за бессмысленный фол в центре поля и за срыв атаки), чем максимально усложнил задачу своей команде. Кремень воспользовался численным преимуществом сполна и за три минуты до конца матча забил несколько курьезный гол – игроки из Волочиска были уверены, что арбитр зафиксирует положения вне игры, а вот Денис Галата сыграл до конца и головой утроил преимущество своей команды.

Победа позволила Кремню набрать 12 очков и подняться на шестую строчку турнирной таблицы, Агробизнес с 6 пунктами остался пятнадцатым.

Зоря проти "поганих хлопців": як португальський дует Пінту-Моурінью змінює Рому після Фонсеки