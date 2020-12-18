Кремень уже ищет замену Александру Головко на посту главного тренера, однако подошел к этой задаче очень неординарно.

Клуб из Кременчуга опубликовал новость о вакантном месте главного тренера команды после ухода Александра Головко.

Головко покинул Кремень

На официальном сайте Кремня указываются условия для кандидатов: им необходимо ответить на 6 вопросов и отправить письмо на клубный электронный адрес. Прием заявок завершится 27 декабря.

Напомним, Кремень прекратил сотрудничество с главным тренером команды Александром Головко 11 декабря. На зимнюю паузу команда пошла одиннадцатой с 18 очками в активе.

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