Кремень покинули 6 игроков и спортивный директор

Клуб Первой лиги расстался с рядом футболистов, а также прекратил сотрудничество со спортивным директором Евгением Беруном.

Вратарь Орест Будюк, защитник Дмитрий Зозуля, хавбеки Анатолий Масалов, Артем Недоля, Дмитрий Скоблов и нападающий Ростислав Тарануха покинули Кремень, информирует официальный сайт клуба. Также прекратил сотрудничество с клубом спортивный директор Евгений Берун, который работал с лета 2018 года.

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Сегодня Кремень должен начать первый сбор. И.о. главного тренера команды Владимир Прокопиненко сообщал, что не знает, кто из игроков команды остается в его распоряжении.

К слову, Кремень завершил осеннюю часть Первой лиги на 13 месте.

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