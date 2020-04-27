Кравец заявил, что Карпаты имеют лучшие условия, чем клуб Примеры

Украинский защитник испанского Луго Василий Кравец поделился мыслями относительно клубной инфраструктуры в Украине и Испании.

"У Луго одна раздевалка, один маленький тренировочный зал и одно тренировочное поле. Все! Раздевалка вообще, наверное, построена в год основания клуба (1953 – прим.).

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На нашем футбольном поле играет еще и дубль, убивают его ужасно. В Карпатах условия лучше, чем не только в Луго, но и в Леганесе. Тренировочный зал, два поля, две сауны, комната отдыха, бассейн", – сказал Кравец во время эфира Роману Бебеху на его странице в социальной сети Instagram.

Напомним, зимой 2019 года воспитанник Карпат перешел в Леганес, но из-за недостатка игровой практики был вынужден возвращаться в Луго, где и начинался испанский этап его карьеры.

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