Турецкая Суперлига, 30-й тур

Касымпаша – Коньяспор – 1:1

Голы: Хайрадинович, 90+6 – Кравец, 90+1

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Футболисты Касымпаши владели заметным преимуществом на протяжении всей встречи, но с точностью у хозяев были проблемы.

Уже в компенсированное время Коньяспор сломал ход поединка, открыв счет. Стоит отметить, забил Артем Кравец. Украинский форвард откликнулся на навес с левого фланга и головой замкнул передачу. Казалось, что этот мяч и останется победным, но перед финальным свистком Касымпаша сумела вырвать ничью.

После 28-ми туров Коньяспор расположился на 12-й строчке таблицы, Касымпаша – 15-я.

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