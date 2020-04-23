Кравец выбрал лучшего тренера в своей карьере – специалист последним брал чемпионство с Динамо

Нападающий турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец вспомнил сотрудничество с Сергеем Ребровым в киевском Динамо.

"С кем из тренеров наиболее комфортно работалось в клубе? Однозначно, это Сергей Ребров. Я любитель и ценитель футбола, в котором есть четкое понимание, за счет чего будет играть команда в обороне и атаке.

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У Реброва это было налажено, поэтому мне очень нравилось. Конечно, скучаю по команде, поскольку это был один из лучших периодов в моей карьере. Классные моменты, которые приятно вспоминать", – сказал Кравец в эфире программы Динамо Online.

Напомним, Кравец – воспитанник Динамо, находился в структуре киевского клуба с 2004 по 2017 год, несколько раз отправляясь в аренды (киевский Арсенал, Штутгарт, Гранада), зимой 2018 стал полноценным игроком Кайсериспора. В свою очередь, Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 год. За этот период специалист дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, после его отставки киевляне так и не смогли больше завоевать "золото" национального первенства.

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