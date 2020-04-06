Кравец вспомнил самого жесткого защитника, с которым приходилось играть украинскому форварду

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец с ужасом вспоминает матч квалификации на Евро-2016 против Испании (0:1).

"Наверное, Серхио Рамос, когда со сборной Украины играли против Испании. Тогда Роман Зозуля получил травму, я вышел на замену. Только вышел, в первом же эпизоде, когда мяч летел ко мне, он встретил очень "прилично". И весь матч так.

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Он очень уверен в себе, в единоборствах идет жестко и до конца. С ним было труднее всего. Он один из лучших в мире", – цитирует Кравца Tribuna.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Кравец провел 11 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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