Нападающий турецкого Коньяспора Артем Кравец ворвался в число лучших бомбардиров сезона в Европе среди футболистов, которые выходили на замену, сообщает Твиттер CIES Football Observatory.

Ассист Кравца не помог Коньяспору прервать безвыигрышную серию в чемпионате Турции

По данным исследовательского центра, украинский форвард сумел отличиться трижды, войдя в игру со скамейки запасных (в среднем Артем тратил 26 минут на гол).

Лидером в этой номинации стал форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе (3 гола, 23 минуты на гол в среднем). Второе место занял Эдинсон Кавани из Манчестер Юнайтед, третий – Маттео Политано из Наполи.

Топ-10 лучших игроков по забитым голам при входе на замену:

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