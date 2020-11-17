Форвард турецкого Коньяспора Артем Кравец залечил травму и возобновил занятия с основой команды из Анатолии.

Украинский нападающий полностью восстановился от повреждения, сообщает официальный сайт клуба.

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Кравец вернулся в общую группу "бело-зеленых". Во вторник он тренировался с основой Коньяспора. Вместе с партнерами по команде воспитанник Динамо готовится к поединку турецкой Суперлиги против Касымпаши, запланированному на 22 ноября.

Напомним, что Артем Кравец был вызван в сборную Украины вместо заболевшего Владислава Супряги. Однако, травма приводящей мышцы помешала опытному форварду приехать в лагерь национальной команды.

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