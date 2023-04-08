"Удивлен ли я, что футболист, которого называли самым большим украинским футбольным талантом, поехал в Жирону? Это не должно было быть так. Но учитывая обстоятельства и то, как складывалась его карьера в последние годы, это логично.

Цыганков получает одну из самых больших зарплат в Жироне – источник раскрыл сумму

Топ-клубы смотрят на стабильность футбольного уровня. Они понимают, что это рискованная ситуация, что игроку, который никогда не играл за рубежом, понадобится время. Да и вообще не факт, что что-то получится.

В последние годы Цыганков показывал недостаточно, чтобы перейти в команду уровня Севильи. Поэтому трансфер в Жирону логичен", – сказал Кравец в интервью Вацко Live.

Напомним, Цыганков перешел в Жирону в зимнее трансферное окно за 5 млн евро и за короткое время стал едва ли не самым важным игроком команды. В восьми матчах украинец успел забить 3 гола и отдать 3 ассиста.

"Гравці Шахтаря це підтримали": дівчина українського футболіста розриває мережу і навертає свого хлопця з російської