Коньяспор в матче 16-го тура турецкого первенства уступил Хатайспору. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2020/21, 16-й тур

Хатайспор – Коньяспор – 2:1

Голы: Бупендза, 43, 69 – Кравец, 33

Коньяспор повел в счете в первом тайме, когда Скубиц головой переправил мяч в центр штрафной, а Кравец также головой забил свой уже 6-й гол в текущем чемпионате. Впрочем, еще до перерыва Бупендза выровнял положение, а в середине второй половины он же принес победу Хатайспору.

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Таким образом, Коньяспор с 19 очками остался одиннадцатым, Хатайспор набрал 27 пунктов и поднялся на 5 место.

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