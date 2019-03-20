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Кравец: Уровень игры сборной Украины дает повод для оптимизма

13:54 32 Читати українською
Кравец: Уровень игры сборной Украины дает повод для оптимизма
Артем Кравец / ФФУ

Нападающий турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец верит, что "сине-желтым" по силам удачно выступить в выездном матче против Португалии.

 

"В поединке с итальянцами я сыграл всего 15 минут. Возможно, тогда я был не в лучшей форме, к тому же очень хотел себя проявить. Одно к одному – и как итог, повреждение.

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Любой футболист мечтает играть за свою национальную команду. Для меня это очень важно и почетно. Буду делать все, чтобы и в дальнейшем быть востребованным в главной команде страны.

Накануне тренировки я сыграл полный матч за свой клуб, поэтому на этом занятии работал в облегченном режиме, но дальше все пойдет, как правило, с полной отдачей.

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Начинать турнир матчем с Португалией? Ничего не поделаешь, такой жребий. Будет сложно, но мы планируем брать очки в Лиссабоне, поскольку каждый пункт будет на вес золота. Сборная Украины очень хочет попасть в финальную стадию турнира.

Роналду? Для каждого футболиста этот исполнитель – пример профессионального отношения к своим обязанностям. Одним словом – лучший игрок в мире.

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Почему бы нам не победить? Я бы не сказал, что португальцы непобедимы. Тот футбол, который сборная Украины демонстрировала в Лиге наций, дает повод для оптимизма", – цитирует Кравца официальный сайт ФФУ.

Теги
Сборная Украины Украина Украина Португалия Португалия Португалия - Украина Евро-2020 Артем Кравец Артем Кравец
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