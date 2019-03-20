Кравец: Уровень игры сборной Украины дает повод для оптимизма

Нападающий турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец верит, что "сине-желтым" по силам удачно выступить в выездном матче против Португалии.

"В поединке с итальянцами я сыграл всего 15 минут. Возможно, тогда я был не в лучшей форме, к тому же очень хотел себя проявить. Одно к одному – и как итог, повреждение.

Коваленко покинул лагерь сборной Украины и не сыграет с Португалией и Люксембургом

Любой футболист мечтает играть за свою национальную команду. Для меня это очень важно и почетно. Буду делать все, чтобы и в дальнейшем быть востребованным в главной команде страны.

Накануне тренировки я сыграл полный матч за свой клуб, поэтому на этом занятии работал в облегченном режиме, но дальше все пойдет, как правило, с полной отдачей.

Португалия – Украина: Яремчук рассказал, как можно остановить Роналду

Начинать турнир матчем с Португалией? Ничего не поделаешь, такой жребий. Будет сложно, но мы планируем брать очки в Лиссабоне, поскольку каждый пункт будет на вес золота. Сборная Украины очень хочет попасть в финальную стадию турнира.

Роналду? Для каждого футболиста этот исполнитель – пример профессионального отношения к своим обязанностям. Одним словом – лучший игрок в мире.

Мораес: Я всегда смотрю на Шевченко, как на легенду

Почему бы нам не победить? Я бы не сказал, что португальцы непобедимы. Тот футбол, который сборная Украины демонстрировала в Лиге наций, дает повод для оптимизма", – цитирует Кравца официальный сайт ФФУ.