Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф сообщил. что Артем Кравец уехал из Украины еще во время работы в клубе.

"В последний раз Артем уехал в заграничную командировку на стажировку и просто не вернулся. Он же давал интервью не из Украины. На вопрос в телефонном разговоре, когда он вернется в Киев, ответил: "Я не вернусь. Хотите, буду работать дистанционно".

Посмотрим, вернется или нет. Но мы тоже не будем держать человека на аутсорсе, который не выполняет задач, которые перед ним ставятся. Поэтому клуб решил не продолжать сотрудничество", – сказал Бриф в интервью Tribuna.

Напомним, Артем Кравец работал советником Игоря Суркиса. В декабре 2023 года экс-нападающий был переведен в скаутский отдел. Недавно Кравец покинул свою должность, после чего раскритиковал селекционную и трансферную деятельность руководства Динамо.

