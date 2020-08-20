toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРТЕМ КРАВЕЦ БАРСЕЛОНА

Кравец трогательно прокомментировал официальное возвращение в Динамо

19:43 - Читати українською
Кравец трогательно прокомментировал официальное возвращение в Динамо
Артем Кравец / фото: ФК Динамо

Нападающий Динамо Артем Кравец поделился эмоциями от своего трансфера в родной клуб.

"Я очень рад снова оказаться в родном клубе. Где бы я ни играл, неважно в какой стране, каком городе и какой команде, мое сердце всегда будет принадлежать только Динамо Киев! Я сделаю все возможное и невозможное. P.S.Ты как всегда все знала, люблю тебя (адресовано бывшей жене Кравца – прим. "Футбол 24")", – поделился Артем в своем Instagram.

Динамо официально объявило о трансфере Кравца

Напомним, форвард присоединился к Динамо на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 2 года с опцией продления.

Добавим, что последним клубом Кравца был турецкий Кайсериспор, но 18 августа футболист стал свободным агентом. Также опытный нападающий поиграл в чемпионатах Германии и Испании, защищая цвета Штутгарта и Гранады соответственно.

"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське Динамо

blog_ava
"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське Динамо
12:00
11075
Теги
Артем Артем Кравец Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Трансферы Динамо Киев Анна Кравец
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
49
мин
Олимпик
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?