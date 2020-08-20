Кравец трогательно прокомментировал официальное возвращение в Динамо

"Я очень рад снова оказаться в родном клубе. Где бы я ни играл, неважно в какой стране, каком городе и какой команде, мое сердце всегда будет принадлежать только Динамо Киев! Я сделаю все возможное и невозможное. P.S.Ты как всегда все знала, люблю тебя (адресовано бывшей жене Кравца – прим. "Футбол 24")", – поделился Артем в своем Instagram.

Динамо официально объявило о трансфере Кравца

Напомним, форвард присоединился к Динамо на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 2 года с опцией продления.

Добавим, что последним клубом Кравца был турецкий Кайсериспор, но 18 августа футболист стал свободным агентом. Также опытный нападающий поиграл в чемпионатах Германии и Испании, защищая цвета Штутгарта и Гранады соответственно.

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