Кравец трогательно поздравил свою жену с годовщиной
13:40 - Читати українською
Форвард Коньяспора Артем Кравец не забыл о важной дате для его семьи.
"Без слов... Годовщина 10 лет. С тобой мои сердце и душа спокойны", – написал Кравец в своем Instagram в заметке к совместным фотографиям с женой Анной.
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Отметим, что пара какое-то время намеревалась расторгнуть брак, однако решили сохранить отношения.
К слову, Кравец провел 8 матчей в составе Коньяспора в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и ассист.
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