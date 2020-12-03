Форвард Коньяспора Артем Кравец не забыл о важной дате для его семьи.

"Без слов... Годовщина 10 лет. С тобой мои сердце и душа спокойны", – написал Кравец в своем Instagram в заметке к совместным фотографиям с женой Анной.

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Отметим, что пара какое-то время намеревалась расторгнуть брак, однако решили сохранить отношения.

К слову, Кравец провел 8 матчей в составе Коньяспора в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и ассист.

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