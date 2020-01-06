Кравец: Старое руководство Кайсериспора постоянно лгало нам

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец рассказал об отношениях с предыдущим руководством турецкого клуба.

"У нас хорошие отношения с президентом клуба. Предыдущее руководство много лгало. Сегодняшний владелец выполняет обещания. Все доверяют ему. Он также прилагает много усилий. Я знаю, что все будет гораздо лучше с ним. Старое руководство постоянно лгало нам. Они лгали о деньгах, о команде, обо всем возможном", – цитирует Кравца Ajansspor.

Кравец не планирует покидать Кайсериспор

Напомним, Кравец перешел в Кайсериспор в начале 2018 года. В текущем сезоне украинский форвард сыграл 5 матчей в турецкой Суперлиге и забил 3 гола.

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