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Кравец: Старое руководство Кайсериспора постоянно лгало нам

6 января 22:45 276 Читати українською
Кравец: Старое руководство Кайсериспора постоянно лгало нам
Артем Кравец / Fotomac

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец рассказал об отношениях с предыдущим руководством турецкого клуба.

"У нас хорошие отношения с президентом клуба. Предыдущее руководство много лгало. Сегодняшний владелец выполняет обещания. Все доверяют ему. Он также прилагает много усилий. Я знаю, что все будет гораздо лучше с ним. Старое руководство постоянно лгало нам. Они лгали о деньгах, о команде, обо всем возможном", – цитирует Кравца Ajansspor.

Кравец не планирует покидать Кайсериспор

Напомним, Кравец перешел в Кайсериспор в начале 2018 года. В текущем сезоне украинский форвард сыграл 5 матчей в турецкой Суперлиге и забил 3 гола.

Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ

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Теги
Украинцы за рубежом Турция Кайсериспор Кайсериспор Артем Кравец Артем Кравец
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