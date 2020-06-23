Кравец стал одним из лучших, но это не помогло Луго обыграть Малагу и покинуть зону вылета

Луго на своем поле не смог обыграть Малагу в рамках 35-го тура Сегунды. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 35 тур

Луго – Малага – 0:0

Луго, за который выступает Василий Кравец, провел очень важный матч в контексте борьбы за выживание. "Бело-красные" принимали Малагу, которая перед отчетным туром имела лишь на три очка больше, но не смогли улучшить свое положение.

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Гости владели игровым преимуществом и были значительно острее вблизи чужих ворот – Луго за весь матч не нанес ни одного удара в створ. Однако, ни одной из команд так и не удалось хотя бы открыть счет. Финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью.

Украинский легионер хозяев вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. По оценкам Sofa Score, Кравец (7.5) стал одним из лучших в поединке на две команды (больше только у голкипера Луго (7.8)). Василий совершил 2 перехвата и 3 успешных попыток отбора, в атаке отдал 2 ключевых паса и создал один голевой момент для партнеров.

После этого матча Луго остался в зоне вылета (20 место), имея в своем активе 38 очков. У Малаги 41 зачетный пункт и 15-я строчка.

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