toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ТОТТЕНХЭМ - ВЕСТ ХЭМ ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кравец стал одним из лучших, но это не помогло Луго обыграть Малагу и покинуть зону вылета

22:45 - Читати українською
Кравец стал одним из лучших, но это не помогло Луго обыграть Малагу и покинуть зону вылета
Василий Кравец / Getty images

Луго на своем поле не смог обыграть Малагу в рамках 35-го тура Сегунды. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 35 тур

Луго – Малага – 0:0

Луго, за который выступает Василий Кравец, провел очень важный матч в контексте борьбы за выживание. "Бело-красные" принимали Малагу, которая перед отчетным туром имела лишь на три очка больше, но не смогли улучшить свое положение.

"Лунин устроил спектакль, а Реал ошибся": топовый инсайд об украинце после дерби, реакция легенды и просьба фанов

Гости владели игровым преимуществом и были значительно острее вблизи чужих ворот – Луго за весь матч не нанес ни одного удара в створ. Однако, ни одной из команд так и не удалось хотя бы открыть счет. Финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью.

Украинский легионер хозяев вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. По оценкам Sofa Score, Кравец (7.5) стал одним из лучших в поединке на две команды (больше только у голкипера Луго (7.8)). Василий совершил 2 перехвата и 3 успешных попыток отбора, в атаке отдал 2 ключевых паса и создал один голевой момент для партнеров.

После этого матча Луго остался в зоне вылета (20 место), имея в своем активе 38 очков. У Малаги 41 зачетный пункт и 15-я строчка.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону

blog_ava
"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками
13:30
884
Теги
Испания Сегунда Украинцы за рубежом Василий Василий Кравец Малага Малага Луго Луго
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
13
мин
Кремень
18:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук